大阪で、女性を人質に取ってアパートの一室におよそ14時間立てこもっていた48歳の男が逮捕されました。監禁の疑いで逮捕されたのは住居・職業不詳の末次透容疑者（48）で、きのう午前9時ごろからおよそ14時間、大阪府枚方市のアパートの一室で住人の女性（42）を不法に監禁した疑いがもたれています。末次容疑者は現場の部屋で女性と同棲していたとみられ、警察が別の事件の捜査で部屋を訪れたところ、末次容疑者が「刺してしまう