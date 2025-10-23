RSK山陽放送に面白い画像が届きました。 【写真を見る】カエルをズームしてみると…がっちりつかんでいます！ カエルが右の前脚で、花の雄しべをつかんでいます。 これから、この雄しべを登ろうとしているのでしょうか。画像を撮影した女性によりますと、「ふと花を見ると、カエルがこの状態でじーっとしていた」とのこと。ズームしてみると… がっちりつかんでいますね！生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さ