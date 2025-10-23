¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡×¤¬½Ð²Ù¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö¥¢¥¹¥¯¥ë¡×¤ä¡Ö¥í¥Ï¥³¡×¤â¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤â°ì»þÄä»ßÃæ¤À¡£¤Ê¤¼À¤³¦¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£IT¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤Î¡ÖÂç¤­¤ÊÊÀ³²¡×¤òÃµ¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ£ÃÇ¤¬À¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹º£¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Î»öÎã¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø¿¿ÊÉ¾¼É×¡Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â