楳図かずおの代表作の1つとして知られる『おろち』。楳図が「生涯で最も仕事をした時期」と語る1968年から1969年の間に生み出されたこの作品は、実は隠されたテーマがあるのだという。生前の楳図自身が読売新聞記者に語った、『おろち』に込めたメッセージとは。※本稿は、楳図かずお、石田汗太（聞き手）『わたしは楳図かずお―マンガから芸術へ』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。「おろち」は究極の少女マンガ