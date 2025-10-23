現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、堂安律を擁するフランクフルトと、遠藤航が所属するリバプールが前者のホームで激突した。堂安が右のシャドー、故障明けの遠藤はベンチスタートとなったこの試合で先制したのはフランクフルトだ。26分、堂安も絡んだロングカウンターから、最後はボックス内右からクリステンセンが強烈なシュートを突き刺し、均衡を破る。33分にはピンチを