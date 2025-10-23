プロ野球・ソフトバンクは22日、みずほPayPayドームで25日に開催される日本シリーズ第1戦の始球式を工藤公康さんが務めることを発表しました。工藤さんは1981年にドラフト6位で西武に入団後、福岡ダイエー(現ソフトバンク)、巨人、横浜(現横浜DeNA)などを渡り歩き、29年のキャリアで通算224勝(142敗)をあげ、14度のリーグ優勝、11度の日本一に輝きました。2015年から2021年までソフトバンクの監督を務め、1年目から日本シリーズ制