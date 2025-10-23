23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比480円安の4万8830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては477.79円安。出来高は1万4845枚だった。 TOPIX先物期近は3249.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比16.93ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48830-480 14845 日経