日本ハムは22日、石川直也投手（29）と福田俊投手（28）、育成の山本晃大投手（26）と平田大樹外野手（20）に来季契約を結ばないことを通達した。石川と福田は現役続行を希望し、トライアウトに参加する予定。14年ドラフト4位で入団した石川は18年に52試合で19セーブを挙げた。20年に右肘手術を受けて23年を最後に1軍登板がなく「やり切ったとは思っていないので、可能性がゼロになるまではやりたい」と話した。23年に29試合