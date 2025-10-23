プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日、午後4時50分から都内のホテルで開催される。大阪桐蔭の最速153キロ右腕・森陽樹と同151キロ右腕・中野大虎は、泰然自若に運命の瞬間を待つ。ともに「（緊張は）ないです」と口をそろえた上で、森は「オリックスの山下舜平大投手のような、少ない球種でも一つ一つのボールの質というか、そういう部分で、ねじ伏せていけるような、スケールの大きなピッチャーになりたい」と