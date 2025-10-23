プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日、午後4時50分から都内のホテルで開催される。大院大のエドポロ・ケインは22日、大阪府吹田市の大学施設で打撃練習などを行った。父がナイジェリア人で母が韓国人というハーフ。「同じハーフなんで」と日本ハムの万波、水谷のプレーをチェックして参考にしている。今秋の関西六大学野球で3本塁打、11打点はリーグ2冠。デッドリフトは大学施設の上限となる220キロをクリアする