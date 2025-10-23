「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）絵になる白毛の併せ馬で兄を追い抜き、３馬身半先着を決めた。単勝１・１倍という圧倒的な人気で函館の新馬戦をレコード勝ちしたマルガが２２日、栗東坂路で最終リハ。先行させたカルパ（４歳２勝クラス）を残り２００メートルでかわしにかかると、反応良く伸びて、ゴール前で一気に突き放した。時計は４Ｆ５５秒２−３９秒７−１２秒５と控えめだが「理想的な追い切りで、時計も予定