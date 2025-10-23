今年初となるレギュラー野手陣総集結で日本一をつかみ取る。ソフトバンクは22日、25日開幕の阪神との日本シリーズに向け、みずほペイペイドームで全体練習を再開。小久保監督がナインの動きに目を光らせた。今季は開幕前から主力野手にケガ人が続出して、一度もベストメンバーがそろわなかった。指揮官は「今いるメンバーが最強」と繰り返し口にし、自らに言い聞かせて戦ってきた。レギュラーシーズン終盤に栗原、柳田が復帰し