牡羊座自分の本質を見つめ理想に近づいていく時代の大きな変化に促されるようにして「変容」の時期がスタートします。ここ最近、ひときわ濃くなっている対人関係を受け、知らず知らずのうちに気持ちに変化が生まれている人は多いでしょう。今まで心を支配していた欲やこだわりから解放され、手放していける人も多いはず。ときには直視したくないような?真実?に気付いてしまうこともありそうですが、それもまた変化の後押しに。しっ