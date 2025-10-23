経営者のコスト削減意識が、とんでもない方向に暴走することがある。西日本在住の50代女性が、かつて勤務していたコンビニの店長について、呆れた経験談を寄せた。その店舗はフランチャイズ店で、店長は人件費を削るため、本来2人体制の深夜勤務を女性1人だけにさせていた。信じられないことに、防犯対策として店長が持ち出したのはこんな武器だった。「『何かあったらコレで』と渡されたのは竹やり！？ 戦時中か？」本物の竹やり