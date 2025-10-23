自動車など高額な商品を扱う店では、客の年齢や服装などを見て担当者が対応を変えてくることがある。効率的な営業のためなのかもしれないが、あまりにあからさまだと客も不快になる。投稿を寄せた東京都の50代男性は、20代のころに外車ディーラーで受けた接客が今でも忘れられないという。男性は、数年間の貯金を経て、そのメーカーの新車を購入しに行った。しかし、店員の態度は、男性の経済力を見た目で一方的に決めつけたものだ