ご近所トラブル、特に騒音問題は住民の精神に大きな影響を与える。投稿を寄せた東京都の50代女性は、「道路族」に悩まされノイローゼになりそうだったと明かす。「とにかく子供達のボール遊びが酷く、家の壁にぶつけるし花壇に入れるわベランダに入ってくるわ長女の高級車にもぶつけた形跡があり数年間地獄でした」住宅の周辺の道路上で大騒ぎする子供や、それを注意しない親を指す「道路族」。被害は、これだけにとどまらなかった