職場の評価システムが不透明だと、仕事のモチベーション低下につながりかねない。投稿を寄せた40代女性（静岡県）は「2年間働き、先月辞めた」というあるファミリーレストランでの理不尽な経験を明かした。「入社13か月後から能力給（加給あり）とのことだったが大嘘」加えて女性は、他のバイトとの時給差にも納得できなかったそう。（文：湊真智人）「私はレジ締めや入金、出退勤の入力などもできる」それでも給与に反映されず職