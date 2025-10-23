花園大から初のドラフト指名を待つ藤原聡大（そうた）投手（２２）は２２日、京都市内の同大学で取材に応じた。「不安が一番です。先に言っておきます。絶対に泣きます」。最速１５６キロの即戦力右腕。上位指名が予想されても、緊張の面持ちを崩さなかった。「自分一人の夢ではない。初めてなので、喜んでくれる人もたくさんいる」。学内では注目の的。生徒から食堂の職員まで「ドラフト会議見るから！」と心待ちにしてくれて