卓球の世界ツアー、スターコンテンダー・ロンドン大会は２３日に本戦が始まる。女子でシングルスの世界ランク日本勢トップ７位の張本美和（木下グループ）は３種目に出場し、女子ダブルスでは同１１位でカットマンの橋本帆乃香（デンソー）との珍しいペアで臨む。ダブルス種目が復活する２８年ロサンゼルス五輪を見据え、さまざまなペアリングを試している中で、５月の世界卓球個人戦後から組んできた大藤沙月（ミキハウス）が