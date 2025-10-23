俳優の中村倫也が、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の主演を務めることが23日、発表された。中村は、音楽業界追放という挫折を経験し、どん底に落ちた“元”天才音楽プロデューサー役を演じ、落ちこぼれボーイズグループ・NAZE（ネイズ）とともに壁を乗り越え、夢と人生を取り戻す。【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POP