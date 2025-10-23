フリーアナウンサー玉利かおる（64）が22日までに自身のブログを更新。高市早苗総理誕生を祝福し、女性の社会進出に対する思いをつづった。玉利アナは「高市早苗さんが総理大臣に選出されました。頑張られた結果です。私も若いころ同じ時期にテレ朝でキャスターをされていたので、とてもうれしいです」と高市首相を祝福した。続けて「女性だからではない世の中にこれをきっかけにしてほしい。日本は女性初というのが遅いくらいです