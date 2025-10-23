俳優松田優（62）が22日までに、自身のブログを更新。自民党の高市早苗総裁（64）が21日、首相に選出されたことをめぐり、思いをつづった。松田は「今日、高市早苗新総理が誕生した!」とつづり「凛とした眼差しで、ブレずに熱い情熱を持って信念と筋を通して生きる!格好良いな。決まった瞬間、思わず拍手していた!」と打ち明けた。さらに「強い日本に!新総理おめでとう御座います!」と祝福を伝えた。