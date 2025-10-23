俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜後9：00）の第2話がきょう23日に放送される。【動画】天海祐希、『緊急取調室』2年越しの公開に安堵と感謝「いろいろあってやっと公開できる」今シーズンでは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』と