タレント松本明子（59）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。20日に東京・浅草東洋館で開催された林家ペー（83）林家パー子（77）夫妻へのチャリティー公演「がんばれ！ペー・パー子有志応援団の集いin浅草」へ出演したことを報告した。松本は「林家ぺーさん、パー子さん、チャリティー寄席林家たい平さん主催『がんばれ!ぺー・パー子有志応援団の集い』浅草東洋館にて開催されました!」と報告し、当日の写真を投稿した。