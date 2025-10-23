原宿系動画クリエーターのしなこ（29）が22日にインスタグラムを更新。イメージチェンジした姿を投稿した。しなこは「いつもと違う雰囲気しなこ...どうかな?」と問いかけ、白いノースリーブのトップスを着用したナチュラルメークの近影を投稿。トレードマークの派手髪も金髪にし、お団子に結っている。この姿にフォロワーからは「綺麗すぎるいろんな引き出しがあって本当にすごい」「かわいい系から美人系になってるー」「ドキ