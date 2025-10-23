Z世代に大人気のSNS｢BeReal.（ビーリアル）｣（写真：BeReal.のウェブサイトより）【実際の画面】Z世代に大人気のSNS｢BeReal（ビーリアル）｣はこんなアプリ若者による迷惑行為を撮影した「迷惑動画」が止まりません。先日、回転寿司チェーン「くら寿司」で寿司をなでるなどの迷惑行為を撮影した動画が炎上し、くら寿司は10月14日、商品や備品の入れ替えを行ったことなどを記したリリースを公開しました。ネットの特定班「実行者の名