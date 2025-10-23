「GENKI SUSHI×魚べい上野店」の客席（写真：Genki Global Dining Concepts）【写真で見る】ハワイの元気寿司店舗で人気のメニューとは？インバウンド客でにぎわう東京・上野。JR上野駅から徒歩3分の好立地に10月10日、「魚べい」と「元気寿司」の両ブランド名を冠した「GENKI SUSHI×魚べい上野店」がオープンした。両ブランドを展開する回転ずし業界5位のGenki Global Dining Conceptsにとって、「グローバル旗艦店」と位置づけ