血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって「体調管理」を超えた戦略的スキルとなりえます（写真：mits／PIXTA）「今日、朝ごはん抜いてないですか？」「寝不足？真夜中に起きることが多くないですか？」言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。その根拠となるのは無論、霊感の類いではなく、漢方・栄養療法のみならず、