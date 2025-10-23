ドジャースに敗れて今季を終えたフィリーズ。日本人獲得で再び頂点を狙うか(C)Getty Imagesナ・リーグ地区シリーズでドジャースに敗れたフィリーズが来季以降の巻き返しを期すべく、ふたたび日本球界からの選手獲得に力を注ぐようだ。球団専門サイト『PHILLIES TBOH』が現地時間10月21日、NPBからの補強について論じるトピックを配信した。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック今季、フィリ