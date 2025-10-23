ロサンゼルス市内の寿司店で元同僚と「嬉しい再会」を果たした菊池雄星(C)Getty Imagesエンゼルスの菊池雄星が、現地時間10月21日に自身のインスタグラムを更新。西武時代の“元相棒”との奇跡的な再会を喜び、2ショットを投稿した。菊池は「昨日、家族と共に『Matsuhisa』へ、お寿司を食べに行きました」と報告。「Matsuhisa」とは、ロサンゼルス市内のビバリーヒルズにある寿司店で、松久信幸氏が1987年にオープン。そこで思