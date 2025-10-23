大谷への想いを改めて振り返ったマーフィー監督(C)Getty Images「誰もが認めるように、我々との4試合でのドジャースは『特別』だった。私は決して自分たちが失敗したとは言わない。彼らとの4試合は困難に遭遇したようなものだった」【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック防戦一方となったドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズを終え、ブルワーズのパット・マーフィー監督はそう漏らした。い