Ｊ１清水は２２日、ホーム・東京Ｖ戦（２５日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。３―５で敗れた前節（１８日）のアウェー・川崎戦を急きょ欠場したＤＦ金眠泰がこの日から合流。頼れるＤＦリーダーが５失点した守備を立て直す。強雨の中でもハツラツと動いた。ミンテは「状態？良くなっている」と話した通り、報道陣に公開された冒頭１５分、軽快にボールをさばき支障のないプレーを見せた。秋葉忠宏監督によると、川