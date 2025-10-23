米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２２日（日本時間２３日）、「打撃のベストナイン」とされるシルバー・スラッガー賞のナ・リーグの各ポジションの最終候補を発表し、日本人選手では指名打者部門でドジャース・大谷翔平投手（３１）が入った。カブス・鈴木誠也外野手（３１）は漏れた。ナ・リーグ指名打者部門は超ハイレベルな争い。大谷は自己最多５５本塁打を放つなど、１０２打点、打率２割８分２厘をマークし、ＯＰＳ１・０１４