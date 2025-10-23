巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）について、今オフのポスティングシステムを利用したメジャー挑戦を容認すると発表した。球団では１９年オフの山口俊、２０年オフの菅野智之両投手に次いで３例目。＊＊＊＊＊＊＊メジャー挑戦には岡本のアスリートとしての本質が詰まっている。海を渡ってプレーする姿を想像した鹿児島でのやりとりを思い出す。試合翌日の移動日だった２４年４月１０日。鹿児島空港の搭乗口付近の席に腰