チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、チェルシー（イングランド）とアヤックス（オランダ）が対戦した。現在プレミアリーグで5位につけるチェルシーは、3年ぶりに戻ってきたCLの舞台では、第1節でバイエルン（ドイツ）に1−3で敗れ、黒星スタートとなったものの、続く第2節ではベンフィカ（ポルトガル）を1−0で破り、今季初白星。CLのホーム連戦となる今節は、本拠地『スタンフォード・ブリッジ