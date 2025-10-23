チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、フランクフルト（ドイツ）とリヴァプール（イングランド）が対戦した。今季のフランクフルトはブンデスリーガで2連勝と好スタートを切ったが、以降は失点の増加とともに黒星の数が増え、ここまで3勝1分3敗の勝ち点「10」で7位に位置している。3年ぶりの参戦となったCLでは、9月18日に行われた初陣でガラタサライ（トルコ）を5−1で撃破したが、同30日の第2節