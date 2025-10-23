元NGT48の荻野由佳（26）が22日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。荻野は「もう、ちゃんとメイクをする時間も髪をセットする時間も無くてキャップばかり被る笑」と明かし、ニューヨーク・ヤンキースのキャップをかぶる姿を公開した。そして先月、第1子の出産を報告したばかりの荻野は「ちゃんとメイクしたい時は抱っこ紐して、立ちながらメイクとか。ママあるあるかな？笑」と、問いかけた。続けて「小学生の頃は