遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は定額ですが、遺族厚生年金の額は収入と加入月数に応じて算定される老齢厚生年金の4分の3の額になります。 今回は、年収が1000万円だった夫を亡くした妻に支給される遺族年金の額が月額10万円と少ない理由について考えます。 遺族年金の仕組み 遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建て構造になっています。 1. 遺族基礎年金 遺