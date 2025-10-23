都内で行われた前日会議に出席した中日・井上監督は「公表はできませんが、投手でいきます」と明言した。1位候補は青学大・中西、健大高崎・石垣らが有力で、「成長を見るのか即戦力かで悩むところ」と当日ギリギリまで熟考を重ねる方針だ。4球団競合の抽選で金丸を獲得した昨年に続き非公表とした指揮官は「勝負パンツはないが、青のネクタイをしていきます」とし、球団カラーで験を担ぎ、2年連続で良縁を引き当てる。