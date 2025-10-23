ロッテの人気アイス「雪見だいふく」から、贅沢な新作『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ‐濃熟‐マンゴー』が11月10日より全国発売♪クリーミーなアイスと、濃厚なアルフォンソマンゴー果汁入りのソース、食感豊かなケント種のダイス果肉を橙色のお餅で包み、まるでフルーツ大福のような贅沢な味わいを楽しめます。希望小売価格は248円（税込）、自宅でゆったりした時間のお供にぴったりです。