カナダのカーニー首相はこのほど、米ブルームバーグの取材に応じた際、「イスラエルのネタニヤフ首相がカナダに入国した場合、国際刑事裁判所（ICC）が発行した逮捕状に基づいて逮捕する」と明言した上で、「ネタニヤフ政権がパレスチナ国家の樹立に反対していることは『国連憲章』に反するだけでなく、カナダ政府の数十年にわたる一貫した立場にも合致しない」と強調しました。同発言に対してイスラエル政府報道官は10月21日、カ