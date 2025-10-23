ソフトバンクは22日、東京都内でドラフト前日の最終スカウト会議を行い、昨年に続いて1位指名選手を非公表とした。対応した永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長（50）が明かした。今ドラフトは即戦力野手と評される創価大の立石正広内野手、高校生では群馬・健大高崎高の最速158キロ右腕・石垣元気投手に注目が集まっており、ソフトバンクも最上位候補にリストアップしてきた。しかしこの日までに両選手の指名を行わないこ