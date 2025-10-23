札幌市北区の百合が原公園に新たな施設が誕生しました。１０月２５日の開業を前に、２２日にプレオープンし、近隣の住民は道内の人気店が手掛ける味を堪能していました。花や緑に囲まれた憩いの場・札幌市北区の百合が原公園に新しく誕生したのが「ＬｉＬｉＬｉ」です。２２日から近隣の方に向けたプレオープンが始まり、営業前にはおよそ５０人が並んでいました。この新施設「ＬｉＬｉＬｉ」のメインとなるのが「リリ