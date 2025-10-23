松竹芸能所属のお笑いコンビ、セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が23日までにX（旧ツイッター）を更新。すい臓がんの治療を継続しながら一部活動を継続すると発表した。原田は今月11日、所属事務所の公式サイトを通じ「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と発表。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては