巨人は２２日、ＧタウンとＧ球場の室内練習場で今月２９日から行う若手主体の秋季キャンプで球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝が臨時コーチを務めると発表した。期間はキャンプ初日から最終日の１１月１３日まで。日韓通算６２６本塁打（韓国４６７、日本１５９）で「アジアの大砲」と呼ばれたレジェンドが、巨人の打力アップへ力を注ぐ。韓国ではサムスン時代の０３年に当時のアジア