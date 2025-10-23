３人組グループ「Ｎｕｍｂｅｒ―ｉ」神宮寺勇太の最新姿にフォロワーが沸いた。神宮寺は２１日にインスタグラムを更新し「Ｆｒｉｓｃｏ身軽が取り柄のスタイル美しすぎる、、、＃Ｈａｒｌｅｙｄａｖｉｄｓｏｎ＃Ｆｒｉｓｃｏ＃Ｓｏｆｔａｉｌ＃９７＃Ｃｈｏｐｐｅｒ」とバイクにまがたるワイルドな姿をアップ。ストーリーズでは「ここから始まります。打ち合わせありがとうございました」と伝えた。８月に出演した歌番組