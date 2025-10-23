鹿児島県と気象台は、鹿児島県内に発表していた土砂災害警戒情報を、23日午前4時すぎに、すべて解除しました。 土砂災害警戒情報が解除されたのは、十島村、中種子町、南種子町です。 これで鹿児島県内に出されていた土砂災害警戒情報はすべて解除されました。 県と気象台は、今後も引き続き局地的に土砂災害が発生する場合があるため十分注意するよう呼びかけています。 ・ ・ ・