NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4065.40（-43.70-1.06%） 金１２月限は続落。時間外取引では、手じまい売り一巡後に押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル高を受けて戻りを売られた。日中取引では、戻りを売られる場面も見られたが、ドル安を受けて下げ一服となった。 MINKABU PRESS