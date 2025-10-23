10月29日（水）よる10時〜 第4話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。昨夜放送した第3話にて、内博貴の出演をサプライズ解禁！来週放送の第4話にもゲストとして出演する。内は音楽活動のみならず、2010年には「ガイズ&ドールズ」で舞台初主演。その後、堂本光一主演の舞台「Endless SHOCK」にてライバル・ウチ役を務めるなど、舞台俳優としての確固たる地位