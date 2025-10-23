札幌・中央警察署は、2025年10月22日、性的姿態等撮影の疑いで、札幌市南区に住む会社員の男（45）を逮捕しました。男は10月22日午後8時前、札幌市中央区南5条西3丁目の娯楽施設内で、20代女性のスカート内をスマートフォンのカメラを使って盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、男はゲームで遊んでいる女性の後方から近づき、スマートフォンを乗せた手提げバッグをスカート内に差し込